Şampiyonluk yarışı devam ediyor

Milli maç arası sona erdi, şampiyonluk yarışı yeniden gündemin bir numaralı maddesi. 31. hafta maçları başlıyor.



Bitime 8 maç kala Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde. Sarı kırmızılılar, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ligdeki son rakibi Kasımpaşa'yı 4-3 yenen Galatasaray milli maçlar için verilen ara öncesi galibiyet serisini 11 maça çıkardı.



Okan Buruk'un ekibi milli maç arasını Antalya'da kamp yaparak geçirdi. Sakatların iyileşmesiyle de takımda eksik kalmadı.



"Galatasaray'da rekor günü" (2 Nisan 2024 spor manşetleri) Haberi Görüntüle Zirve takipçisi Fenerbahçe de seyircisi önünde sahaya çıkacak. Ligdeki son 5 maçını kazanan Sarı lacivertliler Adana Demirspor'u konuk edecek.



Fenerbahçe ligdeki olaylı maçta Trabzonspor'u 3-2 yenmiş, Karadeniz deplasmanından sabaha karşı İstanbul'a dönen sarı lacivertliler taraftarının yoğun desteğiyle karşılanmıştı.



Fenerbahçe'de en önemli gündem maddesi ise, takımın ligden çekilme konusunun masaya yatırılacağı, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.

Fenerbahçe'de tarihi kongre bugün Haberi Görüntüle Futbolda hafta sonu zirve yarışına ara verilecek. Geçen sezon şampiyon olan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşılaşacak. Dev derbi Şanlıurfa'da oynanacak. Devlerin pazar günü karşılaşacağı maç saat 21.30'da başlayacak.