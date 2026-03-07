Şampiyonluk yarışında kritik derbi, Beşiktaş ve Galatasaray'da son durum. Muhtemel 11'ler
Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 360. kez karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak. Son haftalarda yükselişe geçen Beşiktaş, lider Galatasaray'ı saat 20'de konuk edecek.
Şampiyonluk yarışı bugün ezeli rekabete sahne olacak.
Son 3 maçının kazanan Beşiktaş ile 4 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak.
Saat 20'de başlayacak derbiyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
Bu sezonki en uzun galibiyet serisini yaşayan Siyah beyazlılar, derbi zaferiyle zirveyle arasındaki farkı 9 puana düşürmeyi hedefliyor.
Sergen Yalçın ekibinde tedavileri süren Emirhan Topçu ve Toure dışında eksik yok.
Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesinde bu sezonki ilk derbi zaferinin peşinde.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Beşiktaş'ın sahaya Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Ndidi, Asslani; Cerny, Orkun, Olatian ve Oh.
Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina; Sane, Sara, Barış Alper ve Osimhen.