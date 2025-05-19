Şampiyonluk kaçtı hoca gitti
Şampiyonluğu kaybeden Hollanda ekibi Ajax, Francesco Farioli'nin kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Francesco Farioli, 5 maç kala 9 puan öndeyken kaybedilen şampiyonluğun ardından Ajax'taki görevinden istifa etti.
Kulüpten yapılan açıklamada istifanın kabul edildiği duyuruldu.
Farioli daha önce Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştırmıştı.
ŞAMPİYONLUK NASIL KAYBEDİLDİ?
Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, 29. haftada 9 puan farkla lider konumdaydı. Ajax, üst üste 4 maçta puan kaybetti.
Kırmızı beyazlılar, deplasmanda Utrecht'te 4-0, Nijmegen'e 3-0 yenilirken, Sparta Rotterdam'la 1-1, Groningen ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Ajax son maçta Twente'yi yense de şampiyonluğu PSV'ye kaptırdı.
Farioli has decided to leave Ajax after careful consideration. The head coach has informed the club’s board of his decision.— AFC Ajax (@AFCAjax) May 19, 2025
Thanks for everything, Francesco! ♥️
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