Şampiyonluk kaçtı hoca gitti

Francesco Farioli, 5 maç kala 9 puan öndeyken kaybedilen şampiyonluğun ardından Ajax'taki görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada istifanın kabul edildiği duyuruldu.

Farioli daha önce Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

ŞAMPİYONLUK NASIL KAYBEDİLDİ?

Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, 29. haftada 9 puan farkla lider konumdaydı. Ajax, üst üste 4 maçta puan kaybetti.



Kırmızı beyazlılar, deplasmanda Utrecht'te 4-0, Nijmegen'e 3-0 yenilirken, Sparta Rotterdam'la 1-1, Groningen ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Ajax son maçta Twente'yi yense de şampiyonluğu PSV'ye kaptırdı.

