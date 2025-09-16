Samsun'da Kasımpaşa hazırlıkları tamam
Samsunspor, erteleme maçında karşılaşacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile oynayacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
İdmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, taktik çalışma ile Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bitirdi.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Emre Kılınç, antrenmanda yer almadı.
- Süper Lig
- Samsunspor
- Kasımpaşa