Samsunpor son 16 turu bileti için Almanya'da
18.12.2025 17:10
NTV - Haber Merkezi
Samsunspor, Konferans Ligi'ni ilk 8'de bitirmenin peşinde. Karadeniz ekibi kapanış haftasında Mainz'a konuk olacak.
Konferans Ligi'nde beşinci haftayı 10 puanla 5. basamakta kapatan Kırmızı Beyazlılar, saat 23'te Mainz deplasmanına çıkacak.
Mewa Arena'daki mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Muhammed Al Emara yönetecek.
27 yıl son katıldığı Avrupa kupalarında dikkat çeken Thomas Reis'in ekibi, kazanırsa lig etabını ilk 8'de bitirecek.
Ev sahibi Mainz da, Samsunspor gibi 10 puana sahip.
Kaybeden takım yoluna play-off turundan devam edecek. Beraberlik halinde ilk 8 için diğer maçların sonuçları belirleyici olacak.
MUHTEMEL 11
Samsunspor: Okan; Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson; Makoumbou; Emre, Holse, Ntcham, Musaba ve Marius.