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Samsunspor, 11 maç sonra deplasmanda kazandı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde 11 maç (260 gün) sonra deplasmandan galibiyeti yaşadı.

Samsunspor, 11 maç sonra deplasmanda kazandı

Geçen sezon deplasman maçlarından eli boş dönen , 19 dış saha maçında sadece 1 galibiyet alırken, 16 mağlubiyet 5 de beraberlik almıştı.

Bu sezon, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde deplasmanda oynadığı ilk maçta galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, büyük bir şanssızlığı da kırmış oldu.

Karadeniz temsilcisi, ligde 11 maç aranın ardından deplasman galibiyeti elde etmiş oldu. 

Son olarak geçen sezon ligin 14. haftasında Adana'da Adana Demirspor'u 3-2 ile geçen kırmızı-beyazlılar, 2024-25 sezonunda ilk dış saha maçında Gaziantep FK'yı Carlo Holse'nin golüyle 1-0 geçmeyi başardı.

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