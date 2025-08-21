Samsunspor, umudunu Türkiye'ye taşıdı: Öne geçti skoru koruyamadı

Bu maçla birlikte Samsunspor ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geldi.

27 YIL SONRA TEKRAR AVRUPA



Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88’de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98’de İntertoto Kupası'nda verdi.



İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.



Kırmızı-beyazlı takım 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a karşı İstanbul'da tur arayacak.