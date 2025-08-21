Samsunspor, umudunu Türkiye'ye taşıdı: Öne geçti skoru koruyamadı
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a konuk oldu. Mücadele 2-1 Yunan ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olan Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterdi.
Bu maçla birlikte Samsunspor ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geldi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çaldı.
Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlendi.
Maçta Samsunspor öne geçti ancak skoru koruyamadı. Baskılar sonrası maç 2-1 Yunan ekibinin galibiyetiyle tamamlandı.
Gol: 51' Logi Tomasson (Samsunspor), 66' Kiriakopoulos, 74' Palmer-Brown
37. dakikada ise Samsunspor'un Dimata ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
27 YIL SONRA TEKRAR AVRUPA
Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88’de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98’de İntertoto Kupası'nda verdi.
İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlı takım 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a karşı İstanbul'da tur arayacak.
İLK 11'LER
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chrivella, Cerin, Bakasetas, Tete, Pellistri, Swiderski.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Dimata, Emre Kılınç, Mouandilmadji
