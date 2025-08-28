Samsunspor 27 yıllık hasret için sahada
Samsunspor, Avrupa Ligi'nde 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Panathinaikos'u konuk edecek.
27 yıl sonra Avrupa sahnesine dönen Samsunspor, adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırmak için sahaya çıkıyor.
Kırmızı beyazlılar, play off turu ilk maçında 2-1 kaybettiği Panathinaikos'u ağırlayacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak.
İKİ İSİM DÖNÜYOR
Müsabakada Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto düdük çalacak.
Karadeniz ekibinde sakatlıklarını atlatan Carlo Holse ve Anthony Musaba maçta görev alabilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Uefa
- Samsunspor