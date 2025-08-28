NTV.COM.TR

Samsunspor 27 yıllık hasret için sahada

Samsunspor, Avrupa Ligi'nde 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Panathinaikos'u konuk edecek.

27 yıl sonra Avrupa sahnesine dönen , adını Avrupa Ligi'ne yazdırmak için sahaya çıkıyor.

Kırmızı beyazlılar, play off turu ilk maçında 2-1 kaybettiği Panathinaikos'u ağırlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak.

İKİ İSİM DÖNÜYOR

Müsabakada Bosna Hersek Federasyonu’ndan Irfan Peljto düdük çalacak.

Karadeniz ekibinde sakatlıklarını atlatan Carlo Holse ve Anthony Musaba maçta görev alabilecek.

