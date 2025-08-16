Samsunspor 2'de 2 yaptı

Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Bu skorla Samsun 2'de 2 yaparken Kocaeli ise 2'de 0 yaptı.

15. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında ceza sahasında Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda, kale direğine çarpan topu sonrasında savunma kornere gönderdi.



21. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nu ceza sahasına ortasında meşin yuvarlakla buluşan Dimata'nın kafa vuruşunda. kaleci Jovanovic meşin yuvarlağı direk dibinden kurtardı.



32. dakikada sağ kanatta Zeki Yavru'nun taç atışında topu göğsüne alan Mouandilmadji'nin şutunda, Jovanovic topu kornere çeldi.



42. dakikada VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Zorbay Küçük, Holse'ye müdahalesi nedeniyle Samet Yalçın'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ DEVRE

53. dakikada sol kanatta serbest vuruş kullanan Haidara'nın ortasında, savunmanın kafasından seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.

60. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Ntcham'ın sert vuruşunda, Jovanovic topu kornere çeldi.



64. dakikada ceza sahasının sağ tarafında rakibini geçen Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.



82. dakikada sol kanattan Soner Aydoğdu'nun kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Jovanovic'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1



85. dakikada Kocaelispor beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası önünde Petkovic'in serbest vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.



Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.