Samsunspor, Alanyaspor virajını kayıpsız geçmek istiyor
Galatasaray deplasmanından puansız ayrılan Samsunspor, zirveden uzaklaşmamak için Alanyaspor engelini kayıpsız geçmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, yarın saat 16.00'da sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
7 maçlık namağlup serinin ardından deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybederek zirve yarışında yara alan Samsunspor, üst üste 2 maçını kendi evinde oynayacak. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Celil Yüksel ve kart cezalısı Ait Bennasser maç kadrosunda yer alamayacak.
Geride kalan haftalarda Samsunspor ligde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Rakip filelere 24 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 13 gol gördü. Evinde çıktığı 6 maçın 3'ünü kazanan Samsun ekibi, 2 mücadeleyi ise kaybetti, 1 müsabakada ise berabere kaldı.
Alanyaspor ise 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 10 puan toplayabildi. Rakip filelere 9 gol gönderen Akdeniz temsilcisi, kendi kalesinde 14 gol gördü. Deplasmanda 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Alanyaspor, 3 dış saha maçından ise puansız ayrıldı.
Konuk ekipte Teknik Direktör Sami Uğurlu, yeni takımıyla ilk maçına çıkacak. Ligde bu sezon Kasımpaşa'nın teknik direktörü olarak Samsunspor'u İstanbul'da ağırlayan Uğurlu, kırmızı-beyazlılara bu maçta 4-1 kaybetmişti.
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