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Samsunspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Samsunspor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak Samsunspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Samsunspor - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? Samsunspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Samsunspor - Antalyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Samsunspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Samsunspor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Samsunspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Samsunspor - Antalyaspor maçı 04.11.2024 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Samsunspor - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Samsunspor - Antalyaspor maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Samsunspor - Antalyaspor Maçının Hakemleri

Samsunspor - Antalyaspor maçını orta hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

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