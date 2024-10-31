Samsunspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Samsunspor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak Samsunspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Samsunspor - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? Samsunspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Samsunspor - Antalyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Samsunspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman
Samsunspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Samsunspor - Antalyaspor maçı 04.11.2024 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Samsunspor - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Samsunspor - Antalyaspor maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.
Samsunspor - Antalyaspor Maçının Hakemleri
Samsunspor - Antalyaspor maçını orta hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Samsunspor
- Antalyaspor
- Spor&Skor
- Maç