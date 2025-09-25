Samsunspor Avrupa maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'nde ilk rakip Legia Varşova
UEFA Konferans Ligi’nde boy gösterecek Samsunspor’un grup aşaması maç programı belli oldu. Kırmızı-beyazlı ekip ilk sınavını Polonya deplasmanında Legia Varşova’ya karşı verirken, son maçında ise Almanya temsilcisi Mainz’a konuk olacak. Peki, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman?
UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek olan Samsunspor’un grup aşaması fikstürü duyuruldu. Kırmızı-beyazlı ekip, güçlü rakiplerin yer aldığı zorlu periyotta sahne alacak.
SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?
Samsunspor, Konferans Ligi serüvenine 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 22.00’de Legia Varşova deplasmanında başlayacak.
Karadeniz ekibi, bu süreçte Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile kozlarını paylaşacak.
MAÇ TAKVİMİ
Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi Maç Takvimi:
2 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Legia Varşova – Samsunspor
23 Ekim Perşembe TSİ 22.00: Samsunspor – Dinamo Kiev
6 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor – Hamrun Spartans
27 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Breidablik – Samsunspor
11 Aralık Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor – AEK
18 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Mainz – Samsunspor
