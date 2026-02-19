Samsunspor, Avrupa sahnesine sahaya çıkacak
19.02.2026 17:28
Son Güncelleme: 19.02.2026 17:30
Samsunspor gol sevinci
Samsunspor yeni hocasıyla Konferans Ligi'nde tur için avantaj arayacak. Kırmızı Beyazlılar, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'ya konuk olacak.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşılaşacak Samsunspor, 19. kez Avrupa sahnesine çıkacak.
Play-off turu ilk maçı, saat 23'de başlayacak.Samsunspor, lig aşamasında topladığı 10 puanla 12. sırayı aldı.
Teknik direktör Thomas Reis ile yollar ayıran Karadeniz ekibi, Thorsten Fink yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Shkendija ise lig aşamasını 22. basamakta tamamladı. Rövanş ise 26 Şubat'ta Samsun'da oynanacak.
MUHTEMEL 11
Samsunspor: Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Makaoumbou, Celil, Ntcham, Holse, Assomou, Mouandilmadji.