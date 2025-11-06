Samsunspor Avrupa'da 3'te 3 peşinde
06.11.2025 18:31
Haber Merkezi
Samsunspor, Avrupa serüveninde galibiyet serisini sürdürmenin peşinde. Kırmızı Beyazlılar, Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Hamrun Spartans'ı konuk edecek.
Samsunspor, Konferans Ligi'nde ilk 8 hedefine ilerlemek için sahaya çıkıyor.
İlk 2 haftada Legia Varşova ve Dinamo Kiev'i yenen Karadeniz ekibi, saat 20.45'te Hamrun Spartans ile karşılaşacak.
27 yıl sonra döndüğü Avrupa sahnesinde yoluna kayıpsız devam eden takımın teknik direktörü Thomas Reis, Malta temsilcisi karşısında taraftardan destek istedi.
SAMSUN'DA 4 EKSİK
Kırmızı Beyazlılarda Coulibaly, Ntcham, Ceesay ve Sousa sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Kazak hakem Bulat Saryev yönetecek.
Sonraki 3 maçında Breidablik, AEK ve Mainz ile karşılaşacak Samsunpor, lig etabını ilk 8'de bitirirse doğrudan son 16 turuna yükselecek.
MUHTEMEL 11
Samsunspor: Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson; Makoumbou, Celil; Emre, Holse, Musaba ve Marius.