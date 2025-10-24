Samsunspor Avrupa'da gümbür gümbür: "Böyle diyenlere kapak olsun"

"BÖYLE DÜŞÜNENLERE KAPAK OLSUN"



Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:



"Kimse bize inanmıyordu ve şans vermiyordu. "Samsunspor'un ne işi var, yenilecek, elenecek" deniyordu. Böyle düşünenlere kapak olsun. Burada bir efsane yaratıyoruz! Bugün herkes Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu izledi. İnanılmaz mutluyum. 27 yıl sonra Avrupa'dayız. Evimizde ilk maç ve net bir skorla kazandık. Bunun devamı gelecek. İnşallah bir sonraki maçı da kazasız geçirirsek, bir üst turu garantilemiş olacağız. Bir hedefimiz var. Onun için bu kadroyu kurduk."

