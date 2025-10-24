Samsunspor Avrupa'da gümbür gümbür: "Böyle diyenlere kapak olsun"
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Dinamo Kiev galibiyetinin ardından, "Bize inanmıyorlardı, 'Yenilecek, elenecek' diyorlardı. Böyle diyenlere kapak olsun." dedi.
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı.
Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, zorlu Dinamo Kiev maçına 1-0'lık galibiyete bile razı olduğunu belirterek, "Gerçekten 1-0'a da razıydım. Ama sonra Dinamo Kiev gibi, Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gelmiş, yıllarca Avrupa arenasında oynamış bir rakibi 3-0 net skorla yendik." ifadelerini kullandı.
"BÖYLE DÜŞÜNENLERE KAPAK OLSUN"
Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:
"Kimse bize inanmıyordu ve şans vermiyordu. "Samsunspor'un ne işi var, yenilecek, elenecek" deniyordu. Böyle düşünenlere kapak olsun. Burada bir efsane yaratıyoruz! Bugün herkes Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu izledi. İnanılmaz mutluyum. 27 yıl sonra Avrupa'dayız. Evimizde ilk maç ve net bir skorla kazandık. Bunun devamı gelecek. İnşallah bir sonraki maçı da kazasız geçirirsek, bir üst turu garantilemiş olacağız. Bir hedefimiz var. Onun için bu kadroyu kurduk."
