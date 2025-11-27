Samsunspor, Avrupa'da liderliği bırakmadı: Breidablik deplasmanında 1 puan
27.11.2025 22:04
Son Güncelleme: 28.11.2025 00:51
NTV - Haber Merkezi
Samsunspor, İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olduğu maçtan beraberlikle ayrıldı.
UEFA Konferans Ligi lig etabı 4. hafta maçında İzlanda ekibi Breidablik ile Samsunspor kozlarını paylaştı.
Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 6. dakikada Ingvarsson ve 72. dakikada Kristinsson kaydetti. Samsunspor'un sayıları ise 20 ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji'den geldi.
Bu skorun ardından Konferans Ligi'ndeki ilk puan kaybını yaşayan Samsunspor, 10 puanla liderliğini sürdürdü. Henüz galibiyeti bulunmayan Breidablik ise 2 puanla 32. basamakta yer aldı.
Kırmızı-beyazlılar, Konferans Ligi'nin 5. haftasında AEK'yı konuk edecek. Breidablik ise Shamrock Rovers deplasmanına çıkacak.
Breidablik-Samsunspor maçında Valgeir Valgeirsson ile Anthony Musaba'nın ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
BREIDABLIK 2-2 SAMSUNSPOR
1' Maç başladı.
6' Maalesef top ağlarda... Sağ kanattan gelişen atakta Samsunspor ceza sahasına yapılan ortayı arka direkte tamamlayan Ingvarsson, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 1-0'a getirdi.
9' Samsunspor gole yaklaştı! Ceza sahası içinde topla buluşan Carlo Holse'nin şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
18' Samsunspor golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada... Sol kanattan gelen ortayı tamamlayan Mouandilmadji'nin golü iptal edildi. VAR incelemesinde de aksi bir karar çıkmadı.
20' GOOLLL! Samsunspor eşitliği yakaladı! Rakip savunmanın arkasına sarkan Marius Mouandilmadji, karşı karşıya pozisyonda takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1!
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
55' GOOLLL! Carlo Holse'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Marius Mouandilmadji, dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
72' Maalesef skorda eşitlik var… Breidablik'te Omarsson, ceza sahasına taşıdığı topu Kristinsson'a verdi. Kristinsson'un şutu köşeden ağlarla buluştu.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis.
İLK 11'LER
Breidablik: Elnarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Elnarsson, Gunnlaugsson, Luoviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Yunus Emre, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Mouandilmadji.
REIS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynadıkları maça göre kadroda 2 zorunlu değişiklik yaptı.
Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynadıkları Beşiktaş maçına göre UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın'ın yerine Yunus Emre Çift ile Mouandilmadji'ye Breidablik karşısında ilk 11'de şans verdi.
Samsunspor, Breidablik maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji ile başladı.
Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Franck Atoen, Soner Gönül görev bekledi.
7 EKSİK
Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik karşısında forma giyemedi.
UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroda bulunmadı.
SAMSUNSPOR TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ
Samsunsporlu taraftarlar, takımlarının Breidablik ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı.
Taraftarlar, maçın oynandığı Lougardalsvöllur Stadı'ndaki kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak kırmızı-belazlı takıma destek verdi.
Öte yandan Breidablik'in taraftarları soğuk hava nedeniyle maça ilgi göstermedi. Ev sahibi takımın 100 kadar taraftarı maçı tribünden takip etti.
Samsunsporlu taraftarlar, stadyumda Türk Bayrağı açtı.