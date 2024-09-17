Samsunspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Samsun ekibinin ligin 3. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı, İstanbul temsilcisinin UEFA Konferans Ligi'ndeki karşılaşması nedeniyle ertelenmişti. İşte, Samsunspor-Başakşehir maçı hakkında bilgiler...



SAMSUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?



Samsunspor-Başakşehir mücadelesi, 18 Eylül Çarşamba günü yapılacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



STATÜ GEREĞİ BU OYUNCULAR SAHADA OLMAYACAK



Başakşehir'in yeni transferleri Berat Özdemir ve Ömer Faruk Beyaz, statü gereği maçta forma giyemeyecek.



Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Samsunspor maçı sonrası turuncu-lacivertli ekibe transfer olan Berat ve Ömer Faruk, karşılaşmada görev alamayacak.



Başakşehir'de Sipay Bodrum FK maçında kırmızı kart gören Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas da bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.



İstanbul ekibinde sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Ousseynou Ba'nın kadroda olması bekleniyor. Ömer Ali Şahiner'in durumu ise yarın netlik kazanacak.