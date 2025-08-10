Samsunspor Başkanı açıkladı: "Galatasaray'dan istiyoruz, süre talep ettiler"

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un bu akşam kendi sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dakikalarda gereksiz yere stres yaşadıklarını ama maçı 2-1 kazandıklarını söyledi. Yıldırım, “İlk maçlar kolay olmuyor. Sıcak ve nemli bir havada 2-1 yenmek bizim için mutluluk verici bir şey. Daha iyi de olabilirdi. Rakibe doğru düzgün pozisyon vermeden Van Drongelen’in ters tarafa uzun topu geldi bize gol oldu. Gereksiz son 5 dakika stres yaşadık. Maçı 2-1 kazandık. Lige galibiyetle başlamak güzel. Çünkü Samsunspor lige geçen 2 sezon hep mağlubiyetlerle başlamıştı. Bu sene şeytanın bacağını kırmış olduk. Bundan sonra maç maç önümüze bakacağız. Henüz takım hazır değil. Sakatımız var, transferler bitmedi. Tabii ki Gençlerbirliği de aynı şekildeydi. Maç 2-1 oldu bizim oldu, sevinçliyiz” ifadelerini kullandı.



"SILAS, BİZİM İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU"



Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen ve Samsunspor-Gençlerbirliği maçını tribünde izleyen Silas Katompa Mvumpa hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, “Takımından izin almış maçı izlemeye geldi. Oyuncumuz Anthony Musaba ile birlikte maçı seyrettiler. Milli takımdan da arkadaşlar. Musaba, Silas’a Samsun’u gelip görmesini ve takımın çok iyi olduğunu söyledi. O da geldi ve yarın burada şehri gezecek. Bizim Kongo’lu oyuncularımızla birlikte gezecekler ve takımımız hakkında bilgi alacak. Silas bizim istediğimiz bir oyuncu. İhtiyacımız var. Tecrübesiyle bize güç katacak” diye konuştu.



"SAMSUNSPOR ÇITAYI YÜKSELTİYOR, TARİHİNİN EN PAHALI TAKIMI OLACAK"



Yapılan transferlerle Samsunspor tarihinin en pahalı takımı olacağını ifade eden Başkan Yıldırım, “Samsunspor artık çıtayı yavaş yavaş yükseltiyor. Belki bu sene Samsunspor tarihinin en pahalı takımı olacak. Biz bunun için çalışıyoruz. Biz 6 tane transfer yapacağız dedik. Bugün Afanso Sousa bizimle olacaktı. Dün uçağa bineceği esnada hamile olan eşi havaalanında rahatsızlanınca hastaneye gittiler ve dün geceyi de hastanede geçirmişler. Bazı kontroller yapılacakmış. Bugün de iyi olduğunu söyledi ama çocuğun düşme ihtimali var dediler. Bir şey olmazsa yarın ya da ertesi gün gelecek. Biz kulübüyle ve oyuncuyla her konuda anlaştık. Valizlerini toplamış geliyordu. Artık net bir şekilde Afanso Sousa Samsunspor’da diyebiliriz. Ona da burada güzel bir karşılama yapacağız” dedi