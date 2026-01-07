Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan transfer açıklaması. "Fenerbahçe ile anlaştık"

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar kiraladıklarını söylerken, "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek." dedi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Van Drongelen'i oynatırsak, 'en az 6-8 hafta yok olacak' dediler. Oynatmayalım dedik. Bizimle devam ediyor. O isteniyor, Holse isteniyor, Marius'u istiyorlar. Çok astronomik teklif gelirse olabilir" ifadelerini kullandı.

“MUSABA SEYİRCİYİ COŞTURMA HAREKETİNİ SAMSUNSPOR MAÇINDA YAPMAMALIYDI”

Anthony Musaba ile ilgili de konuşan Yüksel Yıldırım, “Musaba'yı çok seviyorum. Alırken iki ay pazarlık yaptım. İkinci babası gibiyim. Bizden ayrıldı, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Güzel de başladı. Seyirciyi coşturma hareketi Samsunspor maçında yapmamalıydı, üzdü. Pek çok hoş olmadı.” dedi.

Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirten Yıldırım, "Bedava aldılar dedim. Nene'yi 18 milyona aldılar, Musaba'yı 6'ya aldılar dedim. Bana göre Musaba, Nene'den daha iyi futbolcu. Kıyaslama yaptık. Bunu zaman gösterecek. Musaba'yı normalde veriyor olsaydım, bir sonraki satışından pay alacaktım, bonus alacaktım, Fenerbahçe şampiyon olursa bonus alacaktım. O rakam belki 10-15'e çıkacaktı. Ben bunun için 'bedava' dedim." açıklamasını yaptı.