Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım NTV'ye konuştu: "Milli aradan sonra takımın başında olur"

Trendyol Süper Lig'e 11 yıl aranın ardından yükselen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürüyor.

Başkan Yüksel Yıldırım yerli teknik direktör adaylarından birinin Sergen Yalçın olduğunu doğrulamıştı.

Öte yandan Aykut Kocaman'ın, kırmızı-beyazlılarla prensipte anlaştığı öne sürülmüştü.

NTV'ye konuşan Yüksel Yıldırım, yerli hoca adayları için gelen soruya "Henüz bir gelişme yok" yanıtını verdi.

"ADAYLARIN İSİMLERİNİ VEREMEYİZ"

Yıldırım, yabancı hoca adayları hakkında gelen soruya "Yabancı hoca adaylarımız var. Görüşmelere devam ediyoruz ancak isim veremeyiz" dedi

"MİLLİ ARADAN SONRA TAKIMIN BAŞINDA OLUR"

Yüksel Yıldırım, yeni teknik direktörün ne zaman geleceği ile ilgili soruya, "Yeni teknik direktör, milli aradan sonra takımın başında olur" cevabını verdi.

Samsunspor, Süper Lig'in 7. haftasında yardımcı antrenör Emre Bayraktar yönetiminde Gaziantep'e 2-1 yenildi.

Karadeniz ekibi Süper Lig'de çıktığı 6 mücadelede 1 puan toplayarak son sırada yer aldı.