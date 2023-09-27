Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Sergen Yalçın açıklaması

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor'da göreve kimin getirileceği merak ediliyor.

SERGEN YALÇIN ADAYLARDAN BİRİ

Hürriyet'in haberine göre, teknik direktör arayışında olduklarını belirten Yüksel Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü isimle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan biri. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşme halindeyiz."" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Samsunspor, teknik direktör Yüksel Yıldırım ile karşılıklı mutabakata vararak yollarını ayırdığını açıklamıştı. Karadeniz ekibi henüz ligde galibiyet ile tanışmazken, çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünden mağlup ayrıldı.

11 yıl aranın ardından Süper Lig hasretini sona erdiren Samsunspor, Sivasspor ile ligin ilk haftasında berabere kalarak 5 haftada topladığı tek puan ile ligin son sırasında yer alıyor.