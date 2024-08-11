Samsunspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Samsunspor'un Beşiktaş 'ı konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 34 gole sahne oldu (Samsunspor 13-21 Beşiktaş)

İKİ TAKIMIN FORM DURUMLARI



Ev sahibi takım transfer yasağından dolayı kadrosunu güçlendiremedi. Yeni sezon hazırlık kampında yaptığı 2 hazırlık maçında 1 galibiyet ve 1 de mağlubiyet aldı. Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü oynadığı Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 5-0 yendi.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ 63'ÜNCÜ MAÇ



Samsunspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de 63’üncü lig maçına çıkıyor. Bugüne kadar oynanan 62 maçın 34’ünü Beşiktaş, 11’ini Samsunspor kazanırken, 17 maç berabere sonuçlandı. Beşiktaş 99, Samsunspor ise 58 gol attı.



TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ



Samsun’da oynanan maça iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarına ayrılan bin 608 adet biletin tamamı tükenirken, Samsunspor taraftarına ayrılan 30 bin 548 biletten 20 bine yakını satıldı.



BEŞİKTAŞ’TA YENİ TRANSFERLER SAHADA



Samsunspor, transfer yasağından dolayı transfer yapamazken, Beşiktaş da yeni transferler Paulista, Rafa Silva ve Immobile sahada yerini aldı.