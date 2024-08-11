Samsunspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Kritik mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. VAR odasında ise Özgür Yankaya yer alıyor.
SON SEKİZ MAÇTA 34 GOL
Samsunspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 34 gole sahne oldu (Samsunspor 13-21 Beşiktaş)
İLK 11
Beşiktaş: Mert-Gabriel Paulista- Omar Colley-Svensson-Masuaku- Al Musrati- Gedson- Rafa Silva-Rashica- Semih, Immobile.
Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Kingsley, Holse, Muja, Mouandilmadji
CANLI ANLATIM
1' Mücadele Samsunspor'un santrasıyla başladı.
4' Beşiktaş'ta Gabriel Paulista Mouandilmadji'nin ile yaşanan ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Sağlık ekibi oyuna dahil oldu.
5' Paulista'ya yapılan müdahalenin ardından Brezilyalı savunmacı oyuna devam ediyor.
16' Samsunspor'da Mouandilmadji savunma arkasına sekerek topu ağlarla buluşturdu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
17' Beşiktaş'ta Masuaku, Kingsley Schindler'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
21' Samsunspor'da Muja'ya Svensson'a yaptığı faulün ardından sarı kart çıktı.
31' GOL! Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti.
31' Siyah-beyazlıların karşılaşmada çektiği ilk şutu golle sonuçlandı.
36' GOL! Beşiktaş Gabriel Paulista'nın golüyle farkı 2'ye çıkarttı.
45' Karşılaşmanın ilk yarısında normal sürenin sonunda 4 dakika ilave edildi.
45+3' Samsunspor'da Van Drongelen, Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
45+4' Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İKİNCİ YARI
46' Mücadelenin ikinci yarısına Beşiktaş başladı.
46' Beşiktaş'ta ilk yarıda sakatlık yaşayan Paulista yerini Necip Uysal'a bıraktı.
İKİ TAKIMIN FORM DURUMLARI
Ev sahibi takım transfer yasağından dolayı kadrosunu güçlendiremedi. Yeni sezon hazırlık kampında yaptığı 2 hazırlık maçında 1 galibiyet ve 1 de mağlubiyet aldı. Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü oynadığı Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 5-0 yendi.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 63'ÜNCÜ MAÇ
Samsunspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de 63’üncü lig maçına çıkıyor. Bugüne kadar oynanan 62 maçın 34’ünü Beşiktaş, 11’ini Samsunspor kazanırken, 17 maç berabere sonuçlandı. Beşiktaş 99, Samsunspor ise 58 gol attı.
TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ
Samsun’da oynanan maça iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarına ayrılan bin 608 adet biletin tamamı tükenirken, Samsunspor taraftarına ayrılan 30 bin 548 biletten 20 bine yakını satıldı.
BEŞİKTAŞ’TA YENİ TRANSFERLER SAHADA
Samsunspor, transfer yasağından dolayı transfer yapamazken, Beşiktaş da yeni transferler Paulista, Rafa Silva ve Immobile sahada yerini aldı.
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