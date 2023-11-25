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Samsunspor, Beşiktaş karşı 22 yıl sonra ilk peşinde

rendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Samsunspor, sahasında Beşiktaş’a karşı 22 yıldır galibiyet sevinci yaşayamıyor.

Samsunspor, Beşiktaş karşı 22 yıl sonra ilk peşinde

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Süper Lig'in 13. haftasında yarın saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan aldı. Kartal 18 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

ise 12 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 9 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde 19 gole engel olamadı.

SAMSUN'UN GALİP GELDİĞİ SON MAÇ

Samsunspor, Beşiktaş’ı en son 10 Ekim 2001 tarihinde 2-1’lik sonuçla yenmişti.

Sahasında çimlerin kalkması nedeniyle Ankara'da yapılan Süper Lig maçında kırmızı-beyazlıların gollerini Celil Sağır ve Ertuğrul Sağlam atarken, siyah-beyazlıların tek golünü ise İlhan Mansız kaydetmişti.

Samsunspor bu tarihten sonra Beşiktaş ile sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

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