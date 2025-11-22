Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan idman; ısınma hareketleriyle başladı, rondo ve dar alanda gerçekleştirilen 5’e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan maç ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul’a hareket ederek maç saatini bekleyecek.