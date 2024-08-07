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Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman? BJK 1. hafta maç tarihi

Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Futbolseverler de bu maçın tarihine dair araştırmalarına hız verdi. Peki, Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman?

Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman? BJK 1. hafta maç tarihi

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden takımında gözler lige çevrildi. Beşiktaş, Samsunspor karşısında sahadan üç puanla ayrılması durumunda sezona galibiyetle başlayacak. İşte, BJK 1. hafta maç tarihi...

BEŞİKTAŞ'IN LİG MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol ’in 1. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'a konuk olacak.

Samsunspor-Beşiktaş maçı, 11 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 21:45'de başlayacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI

9 Ağustos

21:00 - Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos

19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor
21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor
21:45 - Antalyaspor - Göztepe

11 Ağustos

19:15 - Sivasspor - Trabzonspor
21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor
21:45 - Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos

21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü
21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü

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