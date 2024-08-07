Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman? BJK 1. hafta maç tarihi

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş takımında gözler lige çevrildi. Beşiktaş, Samsunspor karşısında sahadan üç puanla ayrılması durumunda sezona galibiyetle başlayacak. İşte, BJK 1. hafta maç tarihi...
BEŞİKTAŞ'IN LİG MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'a konuk olacak.
Samsunspor-Beşiktaş maçı, 11 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 21:45'de başlayacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI
9 Ağustos
21:00 - Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos
19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor
21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor
21:45 - Antalyaspor - Göztepe
11 Ağustos
19:15 - Sivasspor - Trabzonspor
21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor
21:45 - Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos
21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü
21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü
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