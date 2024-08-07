Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman? BJK 1. hafta maç tarihi

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş takımında gözler lige çevrildi. Beşiktaş, Samsunspor karşısında sahadan üç puanla ayrılması durumunda sezona galibiyetle başlayacak. İşte, BJK 1. hafta maç tarihi...



BEŞİKTAŞ'IN LİG MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'a konuk olacak.



Samsunspor-Beşiktaş maçı, 11 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 21:45'de başlayacak.



SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI



9 Ağustos



21:00 - Galatasaray - Hatayspor



10 Ağustos



19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor

21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor

21:45 - Antalyaspor - Göztepe



11 Ağustos



19:15 - Sivasspor - Trabzonspor

21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor

21:45 - Samsunspor - Beşiktaş



12 Ağustos



21:00 - Rizespor - Başakşehir Futbol Kulübü

21:00 Bodrum FK - Gaziantep Futbol Kulübü