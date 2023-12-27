Samsunspor bilet fiyatlarını yarıya indirdi

Samsunspor taraftar gruplarının 'Biz Bize Yeteriz' çağrısı destek buldu. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, kendisinden talep edilen bilet fiyatı indirimi ve deplasman ulaşımına destek talebine karşılık verdi.

Bilet fiyatlarını ciddi oranda indiren Başkan Yıldırım, deplasman maçları için ulaşım desteğinin arttırılacağını söyledi. Kale arkası tribünler de kadınlar ile öğrencilere ücretsiz hale gelecek.



BİLET FİYATLARI YARIYA DÜŞTÜ, KADIN VE ÖĞRENCİLERE İSE ÜCRETSİZ OLDU



Taraftar grupları, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'dan bazı taleplerde de bulunmuştu. Bilet fiyatlarının düşürülmesini ve deplasman maçlarına daha fazla ulaşım desteği sağlanması yönündeki taleplerini Başkan Yıldırım'a ileten Samsunspor taraftar grupları, destek buldu.

Taraftar gruplarının bilet fiyatlarında indirime gidilmesi yönündeki talebinin ardından Başkan Yüksel Yıldırım'ın onayladığı yeni fiyatların şu şekilde olacağı öğrenildi:



Batı Alt: 300 TL'den 150 TL'ye, Batı Üst: 200 TL'den 100 TL'ye, Doğu Alt - Üst: 150 TL'den 55 TL'ye, Kale Arkası: 100 TL'den 35 TL'ye.

