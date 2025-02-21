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Samsunspor - Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman? Samsunspor - Ç.Rizespor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak Samsunspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Samsunspor - Ç.Rizespor maçı nerede oynanacak? Samsunspor - Ç.Rizespor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Samsunspor - Ç.Rizespor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Samsunspor - Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman? Samsunspor - Ç.Rizespor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Samsunspor - Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman

- Ç.Rizespor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Samsunspor - Ç.Rizespor maçı 22.02.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Samsunspor - Ç.Rizespor Maçı Nerede Oynanacak?

Samsunspor - Ç.Rizespor maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Samsunspor - Ç.Rizespor Maçının Hakemleri

Samsunspor - Ç.Rizespor maçını orta hakem Halil Meler yönetecek.

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