Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Samsunspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı Samsunpor 1-0 kazanmıştı. Samsun ekibinde Marc Bola ile Marius Mouandilmadji, kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Peki, Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde çıktığı 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Samsun ekibi, topladığı 46 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'ni hedefleyen kırmızı-beyazlı takım, Çaykur Rizespor maçını kazanarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte, Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler...
Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı, 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
4 OYUNCU CEZA SINIRINDA YER ALIYOR
Reeder Samsunspor'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yüksel ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
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