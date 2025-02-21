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Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligin ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşmayı Samsunpor 1-0 kazanmıştı. Samsun ekibinde Marc Bola ile Marius Mouandilmadji, kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Peki, Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Reeder Samsunspor, Trendyol 'in 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde çıktığı 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan ekibi, topladığı 46 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'ni hedefleyen kırmızı-beyazlı takım, Çaykur Rizespor maçını kazanarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte, Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler...

Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı, 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA YER ALIYOR

Reeder Samsunspor'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yüksel ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

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