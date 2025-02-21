Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde çıktığı 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Samsun ekibi, topladığı 46 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'ni hedefleyen kırmızı-beyazlı takım, Çaykur Rizespor maçını kazanarak hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte, Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler...



Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı, 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



4 OYUNCU CEZA SINIRINDA YER ALIYOR



Reeder Samsunspor'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yüksel ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.