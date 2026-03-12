Ramazan imsakiyesi banner
Samsunspor çeyrek final peşinde

12.03.2026 16:07

Son Güncelleme: 12.03.2026 16:19

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final peşinde. Kırmızı beyazlılar, son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'yu 20:45'te konuk edecek.

Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa'da kritik virajda.

 

Kırmızı beyazlılar, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

 

Sakatlıkları devam eden Assoumou ve Afonso Sousa bu maçta forma giyemeyecek.

 

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Maçı Rumen hakem Marian Barbu yönetecek.

MUHTEMEL 11

Samsunspor: Okan; Borevkovic, Satka, Van Drongelen; Mendes, Makoumbou, Celil, Tomasson; Holse, Ntcham ve Marius.