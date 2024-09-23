Samsunspor, deplasman performansıyla öne çıktı

Samsunspor, FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı olması ve sezona kadrosundaki 12 futbolcuyu kaybederek başlamasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor.



Ligde geride kalan 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, özellikle deplasman performansıyla öne çıkıyor.

Geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçta 1 galibiyetle sadece 8 puan toplayabilen Samsunspor, bu sezon ise dış sahadaki 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazanarak 9 puanla önceki sezonu şimdiden geride bıraktı.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI SAMSUNSPOR



Bu sezon takımın başına gelen Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde iyi bir savunma takımı imajı veren Samsunspor, ligde 6 hafta sonunda maç başına en az gol yiyen takım (6 maçta 3 gol) oldu.

Sırasıyla konuk olduğu Gaziantep FK’yı 1-0, Hatayspor’u 3-0 ve son olarak da Çaykur Rizespor’u da 1-0 ile geçen Kuzey ekibi, Galatasaray ile birlikte deplasmandaki tüm maçlarını kazanan takım olarak dikkat çekti.

Çarşamba günü tekrar lige hazırlanmaya başlayacak olan Samsunspor, önündeki 5 haftada sırasıyla sahasında Göztepe, deplasmanda Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe, dış sahada Kasımpaşa ve iç sahada Antalyaspor ile karşılaşacak.