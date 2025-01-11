Samsunspor deplasmanda tek golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip maçın ilk dakikasında Marius Mouandilmadji'nin golüyle 1-0 öne geçti ve maçta başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 36'ya yükseltirken, Kayserispor ise 16 puanda kaldı.

GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Ligde küme düşme hattında yer alan Kayserispor'un galibiyet hasreti dört maça çıktı.

Thomas Reis'ın öğrencileri ise ise son üç maçta ikinci galibiyetini alıp yenilmezlik serisini üç maça yükseltti.