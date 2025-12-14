Samsunspor evinde Başakşehir'e kaybetti
14.12.2025 22:29
NTV - Haber Merkezi
Başakşehir, Trendyol Süper Ligi'n 16. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.
Samsunspor, Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor.
GOLLER
66. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Eyüp Aydın'ın kısa pasında topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
83. dakikada misafir takım skoru 2-0 yaptı. Shomurodov'un pasında Bertuğ Özgür Yıldırım kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Makoumbou, Holse (Dk. 75 Moundilmadji), Ntcham (Dk. 57 Eyüp Aydın), Emre Kılınç (Dk. 67 Tomasson), Musaba (Dk. 57 Polat Yaldır), Cherif Ndiaye
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 87 Onur Ergün), Olivier Kemen, Fayzullayev (Dk. 67 Da Costa), Harit (Dk. 77 Brnic), Shomurodov (Dk. 87 Ba), Selke (Dk. 67 Bertuğ Özgür Yıldırım)
Goller. Dk. 66. Shomurodov, Dk. 83 Bertuğ Özgür Yıldırım (RAMS Başakşehir)