Samsunspor evinde Başakşehir'e kaybetti

Samsunspor, Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor.



RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Ligi'n 16. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.

GOLLER

66. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Eyüp Aydın'ın kısa pasında topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

83. dakikada misafir takım skoru 2-0 yaptı. Shomurodov'un pasında Bertuğ Özgür Yıldırım kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0



MAÇTAN NOTLAR

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Makoumbou, Holse (Dk. 75 Moundilmadji), Ntcham (Dk. 57 Eyüp Aydın), Emre Kılınç (Dk. 67 Tomasson), Musaba (Dk. 57 Polat Yaldır), Cherif Ndiaye

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 87 Onur Ergün), Olivier Kemen, Fayzullayev (Dk. 67 Da Costa), Harit (Dk. 77 Brnic), Shomurodov (Dk. 87 Ba), Selke (Dk. 67 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Goller. Dk. 66. Shomurodov, Dk. 83 Bertuğ Özgür Yıldırım (RAMS Başakşehir)