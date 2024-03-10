Samsunspor evinde galip: Ankaragücü'nün galibiyet hasreti sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti..
Ev sahibi ekip Holse'nin 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Sarı-lacivertliler mücadelenin 14. dakikasında Alim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle skora yeniden denge sağlayarak durumu 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın son bölümünde Ntcham sahneye çıkarak Karadeniz ekibine galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 36'ya çıkartarak 11. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 30 puanla 15. sırada yer aldı.
GOL ATTIĞI MAÇLARDAN PUAN ÇIKARIYOR
Samsunspor, Süper Lig'de 20. haftadan bu yana gol attığı bütün maçlardan puan çıkarırken, (5G,3B), fileleri havalandıramadığı 2 karşılaşmayı da kaybetti.
GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI
Emre Belözoğlu'nun öğrencileri deplasmandan 1 puanla ayrılırken, ligde çıktığı son 7 maçta da galibiyet alamadı.
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