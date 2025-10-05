NTV.COM.TR

Samsunspor-Fenerbahçe: İlk 11'de sürpriz

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveye yaklaşmanın peşinde...

Samsunspor-Fenerbahçe: İlk 11'de sürpriz

'de galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, 8. hafta maçında 'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20'de başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Samsunspor-Fenerbahçe: İlk 11'de sürpriz - 1 Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'ndeki Nice maçında yerini almıştı.

EDERSON SAKATLANDI

Bu sabah ağrıları nedeniyle Samsun'da MR'ı çekilen kaleci Ederson'un durumu maç saatinde belli olacak. Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarıldı.

Samsunspor-Fenerbahçe: İlk 11'de sürpriz - 2 Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Trabzonspor maçında atılan gole sevinirken

'NİN EKSİKLERİ

Sakatlıkları süren Jhon Duran ve kaleci İrfan Can Eğribayat ile henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş bu maçta yok. Bartuğ Elmaz ile Becao da teknik heyet kararıyla kafileye alınmadı.

Tedesco'nun ekibi bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde.

'de Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de Nice'i yenen sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürmeye çalışacak.

SAMSUNSPOR CEPHESİ

, ligdeki son maçında Gaziantep ile berabere kaldı, Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı 1-0 yendi.

Üçer galibiyet ve beraberlikle 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibinin 12 puanı var.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...