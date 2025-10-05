Samsunspor-Fenerbahçe: İlk 11'de sürpriz
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveye yaklaşmanın peşinde...
Fenerbahçe Süper Lig'de galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, 8. hafta maçında Samsunspor'a konuk olacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20'de başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.
EDERSON SAKATLANDI
Bu sabah ağrıları nedeniyle Samsun'da MR'ı çekilen kaleci Ederson'un durumu maç saatinde belli olacak. Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarıldı.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Sakatlıkları süren Jhon Duran ve kaleci İrfan Can Eğribayat ile henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş bu maçta yok. Bartuğ Elmaz ile Becao da teknik heyet kararıyla kafileye alınmadı.
Tedesco'nun ekibi bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde.
Süper Lig'de Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de Nice'i yenen sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürmeye çalışacak.
SAMSUNSPOR CEPHESİ
Samsunspor, ligdeki son maçında Gaziantep ile berabere kaldı, Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı 1-0 yendi.
Üçer galibiyet ve beraberlikle 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibinin 12 puanı var.
