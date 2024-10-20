NTV.COM.TR

Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım (Trendyol Süper Lig 9. hafta)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım (Trendyol Süper Lig 9. hafta)

10. DAKİKA - GOLSÜZ EŞİTLİK SÜRÜYOR

Mücadelenin 10. dakikası itibarıyla her iki takımın da golsüz eşitliği devam ediyor.

9. DAKİKA - SARI KART

Fenerbahçe'de Filip Kostic sarı kart gördü.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ligde ikinci sırada yer alan Samsunspor'a konuk oluyor.

İLK 11

Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, Dzeko

FENERBAHÇE, 23 MAÇTIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Süper Lig’de geçen sezon İsmail Kartal’ın 2. hafta Samsunspor maçıyla başlattığı seriyi bu sezon Jose Mourinho Antalyaspor galibiyetiyle devam ettirdi. Sarı-lacivertliler 23 maçta 19 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...