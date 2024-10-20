Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım (Trendyol Süper Lig 9. hafta)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
10. DAKİKA - GOLSÜZ EŞİTLİK SÜRÜYOR
Mücadelenin 10. dakikası itibarıyla her iki takımın da golsüz eşitliği devam ediyor.
9. DAKİKA - SARI KART
Fenerbahçe'de Filip Kostic sarı kart gördü.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ligde ikinci sırada yer alan Samsunspor'a konuk oluyor.
İLK 11
Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, Dzeko
FENERBAHÇE, 23 MAÇTIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Süper Lig’de geçen sezon İsmail Kartal’ın 2. hafta Samsunspor maçıyla başlattığı seriyi bu sezon Jose Mourinho Antalyaspor galibiyetiyle devam ettirdi. Sarı-lacivertliler 23 maçta 19 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
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