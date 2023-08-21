Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’e 3 puanla başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, kırmızı-beyazlılar ile ligde 11 yıl sonra kozlarını paylaşacak. İşte, Samsunspor-Fenerbahçe maçının ayrıntıları...



FEBERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, bu akşam saat 21.00’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak.



Samsunpor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.



Samsunspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ



Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak.



Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak.



Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır durumda bulunan 2 futbolcuyu da Samsunspor'a karşı oynatması bekleniyor.



Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.



Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.



61. RANDEVU



İki takım Süper Lig tarihinde bugüne kadar 60 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0’lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 34-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Ligde son olarak 2011-2012 sezonunun 24. haftasında karşılaşan iki ekip arasında Samsun’da oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1’lik skorla kazanmıştı.



