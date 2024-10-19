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Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Samsunspor ise 6 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol ’in 9. haftasında ve karşı karşıya gelecek. , deplasmanından üç puanla dönerek çıkış yakalamayı hedefliyor. Samsunspor ise ev sahibi olmanın avantajı ile puan ya da paunlar alarak çıkışını sürdürmek için sahada olacak. İşte, Samsunspor-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor-Fenerbahçe mücadelesi, 20 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Jose Mourinho'nun ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da gol yemeden kazandı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 63. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 31 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 8 müsabakada taraflar sahada birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 47 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek, en farklı galibiyetlerini elde etti.

Samsunspor, ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Ligde lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan Samsun ekibi, Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

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