Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanından üç puanla dönerek çıkış yakalamayı hedefliyor. Samsunspor ise ev sahibi olmanın avantajı ile puan ya da paunlar alarak çıkışını sürdürmek için sahada olacak. İşte, Samsunspor-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...



SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Samsunspor-Fenerbahçe mücadelesi, 20 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı, Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.



FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ



Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.



Jose Mourinho'nun ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da gol yemeden kazandı.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ 63. RANDEVU



Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 31 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.



Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 8 müsabakada taraflar sahada birer puanla ayrıldı.



Fenerbahçe bu maçlarda 47 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.



FARKLI GALİBİYETLER



Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.



Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek, en farklı galibiyetlerini elde etti.



Samsunspor, ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.



Ligde lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan Samsun ekibi, Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.