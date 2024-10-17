Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Lig 9. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. 16 puanla ligin 4. sırasında yer alan Fenerbahçe, Samsunspor virajından galibiyetle dönmek istiyor. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?



SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Samsunspor-Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE 22 GÜNDE 6 MAÇA ÇIKACAK



Milli arası öncesi ligin 8. haftasını BAY geçen sarı-lacivertliler, ekim ayının 3. haftası itibarıyla yoğun maç trafiğine girecek.



Ligde çıktığı son 23 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak.



Dört gün sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 27 Ekim Pazar günü ise Bodrum FK ile evinde kozlarını paylaşacak.



Kadıköy'de oynayacağı 2 müsabakanın ardından Mourinho'nun öğrencilerini, bu kez 5 gün içerisinde lig ve Avrupa'da iki zorlu deplasman bekliyor.



Kanarya, 3 Kasım'da Trabzonspor ile 7 Kasım'da ise AZ Alkmaar ile oynayacak. Fenerbahçe, Hollanda'daki mücadelenin 3 gün sonrasında bu kez ligde Sivasspor'u ağırlayacak.