NTV.COM.TR

Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi, devre arasında açıkladı: Golün iptal edilme nedeni belli oldu!

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada iptal edilen gol, tartışma konusu olmuştu.

Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi, devre arasında açıkladı: Golün iptal edilme nedeni belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakanın 34. dakikasında yaşanan pozisyon, spor kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Samsunspor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topa vuran Holse'nin şutunu Musaba tamamladı ancak gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, oyunun endirekt vuruşla devam etmesine karar verdi.

Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi, devre arasında açıkladı: Golün iptal edilme nedeni belli oldu! - 1 Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, iki takım oyuncularıyla konuştu.

DEVRE ARASINDA ANLATTI

Yayıncı kuruluş, karşılaşmanın devre arasında hakem Halil Umut Meler'in oyuncularla yaptığı konuşmayı aktardı.

Meler'in oyunculara 'un golünü kaleci Tarık Çetin'in görüş açısını engellemesi sebebiyle iptal ettiğini açıkladığı belirtildi.

Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi, devre arasında açıkladı: Golün iptal edilme nedeni belli oldu! - 2 Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, serbest vuruşun kullanılma talimatını verirken...

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...