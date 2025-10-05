Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi, devre arasında açıkladı: Golün iptal edilme nedeni belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakanın 34. dakikasında yaşanan pozisyon, spor kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.



Samsunspor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topa vuran Holse'nin şutunu Musaba tamamladı ancak gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.



VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, oyunun endirekt vuruşla devam etmesine karar verdi.