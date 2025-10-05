Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi, devre arasında açıkladı: Golün iptal edilme nedeni belli oldu!
Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada iptal edilen gol, tartışma konusu olmuştu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakanın 34. dakikasında yaşanan pozisyon, spor kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.
Samsunspor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topa vuran Holse'nin şutunu Musaba tamamladı ancak gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.
VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, oyunun endirekt vuruşla devam etmesine karar verdi.
Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, iki takım oyuncularıyla konuştu.
DEVRE ARASINDA ANLATTI
Yayıncı kuruluş, karşılaşmanın devre arasında hakem Halil Umut Meler'in oyuncularla yaptığı konuşmayı aktardı.
Meler'in oyunculara Samsunspor'un golünü kaleci Tarık Çetin'in görüş açısını engellemesi sebebiyle iptal ettiğini açıkladığı belirtildi.
Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler, serbest vuruşun kullanılma talimatını verirken...
