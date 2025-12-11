Samsunspor fırsat tepti, AEK karşısında skoru koruyamadı ve ilk kez mağlup oldu
11.12.2025 12:10
Son Güncelleme: 11.12.2025 22:38
NTV - Haber Merkezi
Samsunspor, 1-0 öne geçtiği maçta AEK'ya 2-1 mağlup oldu ve Konferans Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.
UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor ile Yunanistan temsilcisi AEK karşı karşıya geldi.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, AEK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Marin ve 64. dakikada Koita kaydetti. Samsunspor'un tek sayısı ise 4. dakikada Moukoudi'den (k.k.) geldi.
Bu skorun ardından organizasyondaki ilk yenilgisini alan Samsunspor, 10 puanla 3. sırada yer buldu. Üst üste ikinci kez kazanan AEK ise 10 puanla 2. basamakta yer aldı.
Kırmızı-beyazlılar, kazanması halinde Konferans Ligi lig etabını ilk 8'de bitirmeyi garantileyecekti.
Samsunspor, Konferans Ligi'nin son haftasında Mainz deplasmanına çıkacak. AEK ise Craiova'yı konuk edecek.
Samsunsporlu Ntcham ve Tomasson'un AEK futbolcusu Pineda ile mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
SAMSUNSPOR 1-2 AEK
1' Maç başladı.
4' GOOLL! Samsunspor 1-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta topla birlikte ceza sahasında yer alan Musaba, içeriye ortasını yaptı. AEK'dan Moukoudi'nin ters vuruşu filelerle buluştu ve skor 1-0'a geldi.
7' AEK'da sarı kart gören isim Maarin.
12' Samsunspor gole yaklaştı! Sol kanadı etkili kullanan Karadeniz ekibinde Musaba'nın pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Ntcham'ın şutu direğin yanından auta gitti.
28' Samsunspor tehlikesi! Musaba, sol kanattan getirdiği topu içeriye ortaladı. Yaşanan karambolde ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mouandilmadji, yay üzerindeki Ntcham'ı gördü. Gelişine vuruşunu yapan tecrübeli futbolcunun şutunu kaleci son anda kurtardı.
33' Samsunspor'da Satka sarı kart gördü.
44' AEK'da Mantalos, Emre Kılınç'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
52' Maalesef top ağlarda... AEK'nın kazandığı serbest vuruşta direkt kaleye vuruşunu yapan Marin, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.
57' AEK'da Pineda, şiddetli itiraz nedeniyle sarı kart gördü.
63' AEK öne geçti... Sağ kanattan gelişen atakta Koita'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.
Samsunspor'u 1-0 öne geçiren gol anı.
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios, Marin, Pineda, Pereyra, Koita, Mantalos, Jovic.
REIS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı.
Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynadıkları Galatasaray maçına göre UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye, Eyüp Aydın ile Borevkovic yerine Mouandilmadji, Ntcham ve Satka'ya ilk 11'de şans verdi.
Samsunspor, AEK maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mouandilmadji ile başladı.
Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde Posiadala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Berovkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Ceesay görev bekledi.
İki takım futbolcuları, maç önü seremonisinde böyle yer aldı.
SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK
Samsunspor'da tedavileri tamamlanan Olivier Ntcham ile Lubomir Satka yeniden formasına kavuştu.
Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, AEK karşısında forma giyemedi.
UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın da kadroya yazılmadı.
TARAFTARDAN ÖZEL KOREOGRAFİ
Samsunsporlu taraftarlar, takımlarını AEK ile oynadığı maçta yalnız bırakmadı.
Tribünlerin büyük bölümünü dolduran kırmızı-beyazlılar, "dev" Samsunspor bayraklarla stadyumu süsledi.
Türkiye'ye otobüsle gelen AEK taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.
Samsunspor tribünlerinde açılan dev bayrak.
YUNAN TAKIMLARI İLE 7. RANDEVU
Samsunspor, Yunan ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi.
Kırmızı-beyazlı takım bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
1987-1988 sezonunda Balkan Kupası adı altında düzenlenen turnuvada Yunan ekibi Iraklis ile karşılaşan Samsunspor sahasındaki maçı 6-1 kazanırken, rövanş müsabakasında ise 4-3 mağlup oldu.
Kırmızı-beyazlı takım, 1993-1994 sezonunda yine Balkan Kupası'nda PAS Giannina ile eşleşti. Samsunspor ilk maçı 3-0, rövanşı ise 2-0 kazanmayı başardı.
Bu sezon ise tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşı karşıya gelen Samsun ekibi ilk maçı 2-1 kaybederken, rövanşta 0-0 berabere kalarak elendi.
Samsunspor, Yunan takımları ile 7. randevusuna AEK karşısında çıktı.