Samsunspor fırsat tepti, AEK karşısında skoru koruyamadı ve ilk kez mağlup oldu

YUNAN TAKIMLARI İLE 7. RANDEVU

Samsunspor, Yunan ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlı takım bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

1987-1988 sezonunda Balkan Kupası adı altında düzenlenen turnuvada Yunan ekibi Iraklis ile karşılaşan Samsunspor sahasındaki maçı 6-1 kazanırken, rövanş müsabakasında ise 4-3 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlı takım, 1993-1994 sezonunda yine Balkan Kupası'nda PAS Giannina ile eşleşti. Samsunspor ilk maçı 3-0, rövanşı ise 2-0 kazanmayı başardı.

Bu sezon ise tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşı karşıya gelen Samsun ekibi ilk maçı 2-1 kaybederken, rövanşta 0-0 berabere kalarak elendi.

Samsunspor, Yunan takımları ile 7. randevusuna AEK karşısında çıktı.