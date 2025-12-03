Samsunspor, Galatasaray maçı öncesi "Endişe ediyoruz" diyerek açıkladı

Fuat Çapa, Galatasaray'a oyun olarak saygı duyduklarına işaret ederek, "Oyun olarak her rakibe saygı duyduğumuz gibi Galatasaray'a da saygı duyuyoruz. Oyun olarak bizi yenebilirler onda sıkıntı yok ama önemli olan diğer kısımlarda bize dezavantaj sağlanmasın yeter ki. En güzel şekilde çıkıp mücadelemizi ortaya koyacağız. Ligde bugüne kadar almış olduğumuz sonuçları Galatasaray maçıyla taçlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çapa, sakatlıkları geçen Olivier Ntcham ve Lubomir Satka'yı Galatasaray maçına yetiştirmeye çalıştıklarını ancak Tanguy Coulibaly'in yetişme ihtimalinin zor olduğunu dile getirdi.

Fuat Çapa, devre arası transfer dönemine kadar Süper Lig'de 3, Avrupa'da 2 ve Süper Kupa'da en az 1 maça çıkacaklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"Takım olarak biz hangi oyuncu profiline ihtiyaç olabileceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yabancı anlamında oyuncu bulmakta çok sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü yeterince oyuncu var, elimizde de var. Dışarıda alabileceğimiz oyuncular da var. Ama yerli oyuncu anlamında sıkıntılıyız. Sadece biz değil, tüm Süper Lig takımlarının yaşamış olduğu aynı sıkıntılar. Bundan dolayı açıkçası orayı biraz sayısal olarak, kalite olarak artırmamız gerekiyor. Gelecek adına da artırmamız gerekiyor. Sadece bugünü düşünerek değil ama gelecek sezonu, hatta gelecek sezonları düşünerek sayı olarak ve kalite olarak artırmamız lazım. Çalışmalarımız devam ediyor. "