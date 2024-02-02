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Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu

Süper Lig’de Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.

Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu

Trendyol ’in 24. haftasında ile bugün saat 20.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak.

Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR’da da Bülent Birincioğlu ve Erdem Bayık görev yapacak.

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