Samsunspor - Galatasaray maçının VAR'ı Kwiatkowski oldu
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Samsunspor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, bugün saat 20.00'de oynanacak Samsunspor - Galatasaray maçıyla başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.
Samsunspor - Galatasaray mücadelesinin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwatkowski oturacak. Abdullah Bora Özkara da AVAR'da görev yapacak.
Polonyalı hakem, bu sezon oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının da VAR'ı olmuştu.
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