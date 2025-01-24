Samsunspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Gaziantep FK'yi mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak isteyen kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Van Drongelen, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. İşte, Samsunspor-Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler...



Samsunspor-Gaziantep FK maçı, 24 Ocak Cuma günü yapılacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Müsabaka, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



5 İSİM CEZA SINIRINDA



Reeder Samsunspor'da Gaziantep FK maçı öncesinde 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Moundilmadji, Landry Dimata ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.