Samsunspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın görev yapacak. Bugün hazırlıklarını tamamlayıp Gaziantep'e gidecek Samsunspor, maç saatine kadar kampa girecek.
Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı takım, Gaziantep FK'yı yenerek ligde ilk galibiyetini almak istiyor.
Kırmızı beyazlı ekipte henüz lisansı çıkartılmayan Benito Raman, maçta yer almayacak. haberi!
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