Samsunspor-Gençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Sezona geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da iyi bir başlangıç yapmak isteyen Samsunspor, ligin yeni ekibi Gençlerbirliği karşısında galibiyet arayacak. Peki, Samsunspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



SAMSUNSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.



SAMSUNSPOR'DA HEDEF 3 PUAN



Sezona iyi başlamak isteyen Samsun ekibi, Gençlerbirliği karşısında 3 puanla hedefliyor.



Karadeniz ekibinde yeni transfer Anthony Musaba sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.