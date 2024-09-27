Samsunspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül'de Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Kalelerinde gördükleri üçer golle Trabzonspor ile ligin en az gol yiyen ekibi konumundaki Göztepe ile Samsunspor, Süper Lig'de en son 2002-2003'te karşılaştı. İki takım arasında Süper Lig'deki 22 maçta Göztepe'nin 12, Samsunspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İşte, Samsunspor-Göztepe maçı hakkında bilgiler...



SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Samsunspor-Göztepe maçı, 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.



Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



SÜPER LİG'DE HAFTANIN DİĞER MAÇLARI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



27 Eylül Cuma:



20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)



28 Eylül Cumartesi:



16.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Gain Park)



19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)



29 Eylül Pazar:



16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)



19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)



19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)



30 Eylül Pazartesi:



20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)