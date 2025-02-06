Samsunspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi maça dair ayrıntılar merak konusu oldu. Geçen hafta RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Samsun ekibi, sahasında Atakaş Hatayspor'u yenerek taraftarlarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor. İşte, Samsunspor-Hatayspor maçı hakkında bilgiler...



SAMSUNSPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Samsunspor-Hatayspor karşılaşması, 7 Şubat Cuma günü saat 20.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Alper Akarsu yönetirken yardımcılıklarını ise Cem Özbay ve Gökhan Barcın üstlenecek.



Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Melih Aldemir görev yapacak.



4 İSİM CEZA SINIRINDA



Reeder Samsunspor'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında.



Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, yarın kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.