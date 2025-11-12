Samsunspor ile hem ligi hem de Avrupa'yı salladı, Avrupa kulübü talip oldu
12.11.2025 09:49
NTV - Haber Merkezi
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ın başarılı grafiği dikkat çekerken, Avrupa'dan da Alman çalıştırıcıya talip çıktı.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda topladığı 23 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis'ın grafiği dikkat çekiyor.
REIS'A TALİP ÇIKTI
UEFA Konferans Ligi'nde de 3 maçta 9 puan toplayıp liderlik koltuğunda oturan Samsunspor'un Alman çalıştırıcısına talip çıktı.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis.
WOLFSBURG GÜNDEMİNE ALDI
Sky Sport De'nin haberine göre Bundesliga ekibi Wolfsburg, deneyimli teknik adamı gündemine aldı.
SERBEST KALMA BEDELİ
Samsunspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Reis'ın Karadeniz temsilcisindeki sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunurken, 200 bin euro'luk da serbest kalma bedelinin olduğu belirtildi.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
SAMSUNSPOR PERFORMANSI
Samsunspor'un başına 1 Temmuz 2024'te geçen ve takımındaki ikinci sezonunu yaşayan 52 yaşındaki Reis; 55 maçta 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 1.82'lik puan ortalaması yakaladı.