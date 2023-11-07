Samsunspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de erteleme mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki maç, 8 Kasım'da oynanacak. Kırmızı-beyazlı ekipte daha sonra transfer edilen Ercan Kara, Flavien Tait, Carlo Holse, Landry Dimata, Muhammet Gümüşkaya ve Mickael Tırpan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Taylan Antalya'nın ise 18 kişilik kadroya alınması bekleniyor. İşte, Samsunspor-İstanbulspor maçı hakkında bilgiler...



Atakaş Hatayspor maçında sol kasığından sakatlanan ve tedavisine başlanan Moryke Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.



Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Samsun ekibi, İstanbulspor karşısında da kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.



MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Samsunspor-İstanbulspor maçı 8 Kasım Çarşamba günü yapılacak.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.



Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.



